crédito: No Ataque Internacional

Com dívida de R$ 1 bilhão, time tradicional de Portugal fica sem divisão profissional (Bandeira do Boavista FC)

O Boavista Futebol Clube, campeão português em 2000/01, enfrenta um dos capítulos mais sombrios de sua história. A agremiação perdeu o direito de se inscrever nas competições profissionais da Liga Portugal para a temporada 2025/26, o que inclui a Segunda Liga, para a qual havia sido rebaixado na época anterior. A razão é a incapacidade de cumprir os prazos e as exigências financeiras, bem como a não apresentação de certidões negativas de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

A notícia anunciada na quarta-feira (25/6) surpreendeu os torcedores axadrezados. O presidente da SAD do Boavista, Fary Faye, expressou seu “completo arrasamento”, lamentando que o dinheiro necessário para a regularização, que se esperava de uma transferência de 2,5 milhões de euros do acionista maioritário Gérard Lopez, não tenha chegado a tempo. Essa quantia seria crucial para saldar as dívidas e garantir a inscrição.

Dívidas e futuro incerto

A crise financeira do Boavista é um problema crônico, com um passivo que, segundo alguns administradores da SAD, atinge 156 milhões de euros (R$ 1 bilhão). A não inscrição na Segunda Liga significa que o clube está fora das duas principais divisões do futebol português.

A esperança agora reside na possibilidade de o Boavista conseguir a inscrição na Liga 3 (terceiro escalão), caso obtenha o licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), algo que não acontece desde 2013/14. No entanto, nem mesmo essa participação está totalmente garantida, e há quem tema a queda para as ligas distritais.

Reações e consequências

A situação gerou uma onda de consternação entre ex-jogadores e figuras ligadas ao clube, que consideram a falha “vergonhosa e irrisória”. Litos, antigo zagueiro do Boavista, criticou a gestão, afirmando que a situação “roça a vergonha” e que “não há um plano”, apenas tentativas de “tapar buracos” com dinheiro.

O Boavista Futebol Clube, entidade fundadora da SAD, emitiu um comunicado lamentando a não inscrição da equipe profissional e exigindo “consequências claras”. A direção do clube manifestou profunda desilusão com o desfecho, afirmando que a situação “compromete diretamente o futuro” do Boavista. O clube histórico, prestes a celebrar 122 anos, apela à união dos associados para “salvar o Boavista”.

Estádio do Bessa, casa do Boavista (foto: Divulgação/Boavista)

Problemas antigos

Esta não é a primeira vez que o Boavista enfrenta sérios problemas. Em 2008, o clube foi despromovido administrativamente à Segunda Liga no âmbito do processo “Apito Final”. Posteriormente, em 2014, foi reintegrado na Primeira Liga. No entanto, a recente descida na temporada 2024/25 e a atual incapacidade de inscrição marcam um novo ponto crítico.

Títulos do Boavista

O Boavista é um dos clubes fora dos “Três Grandes” (Benfica, Porto e Sporting CP) a conquistar o Campeonato Português. O clube do Bessa venceu a Primeira Liga em 2000/01. Também levantou cinco Taças de Portugal (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97), três Supertaças (1979, 1992 e 1997) e duas vezes a Segunda Divisão (1936/37 e 1949/50).

Entre os feitos de destaque estão a chegada às semifinais da Taça Uefa (atual Liga Europa) na temporada 2002/03 e três participações na Liga dos Campeões da Europa (1999/00, 2001/02 e 2002/03).

Campanha em 2024/25

A campanha do Boavista na Liga Portugal 2024/25 foi marcada pelo descenso direto à Segunda Liga, terminando a competição na 18ª e última posição.

18º lugar (último) na tabela.

5 vitórias, 6 empates e 19 derrotas em 30 jogos.

Um total de 20 gols marcados e 47 sofridos, com um saldo negativo de 27 gols.

A equipe teve três treinadores ao longo da temporada: Lito Vidigal (até 6 de abril), Jorge Couto (interino, de 7 a 12 de abril) e Stuart Baxter (a partir de 13 de abril).

A notícia Com dívida de R$ 1 bilhão, time tradicional de Portugal fica sem divisão profissional foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque