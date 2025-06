Jogo da 3ª rodada entra para o top 5 dos piores públicos do Mundial de Clubes (Audi Field, em Washington, recebeu Wydad Casablanca x Al Ain)

A vitória do Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos, sobre o Wydad Casablanca, do Marrocos, nesta quinta-feira (26/6) contou com um público que entrou para o ranking dos piores do Mundial de Clubes.

Dentro de campo, o Al Ain virou com gols de Romero e Laba e venceu o rival por 2 a 1. Já nas arquibancadas, 10.785 pessoas assistiram à partida no Audi Field, em Washington, público que se tornou o quinto pior do Mundial – veja a lista dos dez piores no fim da matéria.

A baixa lotação se deve também ao momento da competição das equipes. Wydad Casablanca e Al Ain entraram na partida ainda sem pontuar e já eliminadas no Grupo G.

Nas duas primeiras rodadas, o time marroquino perdeu para o Manchester City por 2 a 0 e para a Juventus por 4 a 1, enquanto a equipe de Emirados Árabes Unidos, que terminou em terceiro, foi derrotado pelos italianos por 5 a 0 e pelos ingleses por 6 a 0.

Os dez piores públicos do Mundial de Clubes

Ulsan Hyundai 0 x 1 Mamelodi Sundowns: 3.412 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando)

(Inter&Co Stadium, Orlando) Pachuca 1 x 2 RB Salzburg: 5.282 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Benfica 6 x 0 Auckland City: 6.730 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando)

(Inter&Co Stadium, Orlando) Borussia 1 x 0 Ulsan HD: 8.239 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Wydad Casablanca 1 x 2 Al Ain: 10.785 pessoas (Audi Field, Washington)

River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Los Angeles 0 x 1 Espérance: 13.651 pessoas (Geodis Park, Nashville)

(Geodis Park, Nashville) Mamelodi Sundowns 3 x 4 Borussia Dortmund: 14.006 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense: 14.312 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Urawa Red Diamonds 0 x 4 Monterrey: 14.312 pessoas (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

A notícia Jogo da 3ª rodada entra para o top 5 dos piores públicos do Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque