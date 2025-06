Público da goleada do City sobre Juventus entra para top 10 do Mundial de Clubes (Torcedores em Manchester City x Juventus no Mundial de Clubes)

A goleada por 5 a 2 do Manchester City sobre a Juventus contou com um público que entrou para o top 10 do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (26/6), os europeus duelaram no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Dentro de campo, o City até teve dificuldade no início, mas deslanchou na etapa final e ganhou por 5 a 2, com direito a golaço do brasileiro Savinho. Já nas arquibancadas, 54.320 pessoas assistiram ao duelo na Flórida.

A vitória garantiu o Manchester City como líder do Grupo G do Mundial de Clubes, com nove pontos. O time terminou três à frente da Juventus, enquanto Al Ain ficou com três e o Wydad Casablanca sem pontuar.

Com o primeiro lugar, o time de Pep Guardiola enfrentará o segundo colocado do Grupo H nas oitavas de final. O adversário será decidido na noite desta quinta-feira (26/6) e pode ser Real Madrid, RB Salzburg ou Al-Hilal.

Os 10 melhores públicos do Mundial de Clubes

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Real Madrid 3 x 1 Pachuca: 70.248 pessoas (Bank of America Stadium, Charlotte)

(Bank of America Stadium, Charlotte) Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors: 63.587 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal: 62.415 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Al Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Inter Miami 2 x 2 Palmeiras: 60.914 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) River Plate 0 x 0 Monterrey: 57.393 pessoas (Rose Bowl Stadium, Pasadena)

(Rose Bowl Stadium, Pasadena) Boca Juniors 2 x 2 Benfica: 55.574 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Juventus 2 x 5 Manchester City: 54.320 pessoas (Camping World Stadium, Orlando)

Flamengo 3 x 1 Chelsea: 54.019 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

