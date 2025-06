Em qual canal vai passar RB Salzburg x Real Madrid hoje (26/6)? (Jogadores do Real Madrid comemoram gol)

RB Salzburg e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (26/6), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Real Madrid está na liderança do Grupo H, com quatro pontos. O Salzburg vem logo atrás, com a mesma pontuação, mas no segundo lugar pelo saldo de gols.

Os merengues garantem a vaga em caso de empate, mas o Salzburg ainda pode ser ultrapassado pelo Al Hilal, caso o time saudita vença o Pachuca e desconte a vantagem no saldo de gols.

RB Salzburg x Real Madrid: onde assistir

A partida entre RB Salzburg e Real Madrid será transmitida pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

RB Salzburg x Real Madrid: as prováveis escalações

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig; Bidstrup, Diabaté e Nene; Gloukh, Baidoo e Onisiwo. Técnico: Thomas Letsch.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.

A notícia Em qual canal vai passar RB Salzburg x Real Madrid hoje (26/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque