Jornalista espanhol afirma que Endrick perderá espaço no Real: ‘Vai ter que acordar’ (Endrick é reserva do clube espanhol)

Jornalista espanhol afirmou que o atacante brasileiro Endrick, do Real Madrid, pode perder espaço no time para cria das categorias de base do clube.

O camisa 16 do time merengue sofreu uma uma lesão na parte posterior da coxa em maio e se recupera do problema físico desde então.

Com isso, o jogador de 18 anos ficou de fora do Mundial de Clubes. Além da ausência de Endrick, o Real Madrid não pode contar com o francês Kylian Mbappé, que se recupera de uma gastroenterite.

Treinador do time, Xabi Alonso deu oportunidade para o atacante espanhol Gonzalo García com as baixas. O atleta marcou um gol e distribuiu uma assistência nos dois primeiros jogos da fase de grupos.

Látigo Serrano, da Rádio Marca, afirmou que o garoto europeu pode “roubar espaço” de Endrick na equipe.

“Gonzalo venceu Endrick e se tornou o 12º jogador. Endrick terá que acordar, porque a torcida do Madrid está mais interessada em Gonzalo”, afirmou.

Endrick no Real Madrid

Cria das categorias de base do Palmeiras, Endrick foi comprado pelo Real Madrid, em 2022, por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação da época) e 25 milhões de euros em variáveis (R$ 40 milhões).

O jogador chegou ao clube espanhol em 2024/2025. Reserva absoluto ao longo da temporada, o atleta brasileiro tem 37 partidas disputadas no ano, com sete gols anotados.

