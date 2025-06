Inter de Milão vence River Plate e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas do Mundial de Clubes (Jogadores de Inter de Milão comemoram gol no Mundial de Clubes)

Pela última rodada do Grupo E do Mundial de Clubes, a Inter de Milão venceu o River Plate por 2 a 0, no Lumen Field, nesta quarta-feira (26/6). Esposito e Bastoni marcaram os gols da partida. Com o resultado, a equipe italiana enfrenta o Fluminense nas oitavas do torneio, enquanto o time argentino dá adeus ao torneio.

Com o resultado, o Grupo E terminou com a Inter de Milão na liderança, com sete pontos, seguida pelo Monterrey, com seis. Os eliminados River Plate (3º) e Urawa Red Diamonds (4º) terminaram com quatro tentos e zero, respectivamente.

A Inter de Milão enfrentará o Fluminense na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium. Por sua vez, o River Plate volta as atenções para o Campeonato Argentino, onde recebe o Platense no dia 13 de julho, com horário a definir.

O jogo entre Inter de Milão e River Plate

O primeiro tempo foi truncado, e nenhuma das equipes conseguiu criar grandes oportunidades. A Inter de Milão teve sua melhor chance aos 30 minutos, quando Mkhitaryan passou para Lautaro Martínez, que chutou para fora.

Na etapa complementar, a Inter de Milão partiu para o ataque e tomou o controle do jogo. Aos cinco minutos, Lautaro Martínez fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou, acertando a trave de Armani. Aos 20, o River Plate, que já vinha sendo pressionado, ficou com um a menos: o zagueiro Martínez Quarta derrubou Mkhitaryan e foi expulso.

Com um jogador a mais, a Inter de Milão chegou ao gol aos 26 minutos do segundo tempo. Sucic tocou para Esposito, que driblou Paulo Díaz e finalizou na saída de Armani para marcar. A equipe italiana continuou pressionando e definiu o jogo aos 47 minutos. Após grande jogada individual, Bastoni bateu rasteiro e ampliou o placar.

Após o segundo gol da Inter, uma confusão teve início no Lumen Field. No meio da briga, o lateral Montiel foi expulso antes do apito final, deixando o River com dois jogadores a menos. Ao término da partida, os atletas continuaram discutindo.

A notícia Inter de Milão vence River Plate e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas do Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press