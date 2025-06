Perto de renovação com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vive ‘seca’ de títulos pelo clube (Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr)

O astro português Cristiano Ronaldo está perto de renovar com o Al-Nassr, time em que atua desde 2022. Multicampeão ao longo da carreira, o atacante vive ‘seca’ de títulos no futebol de clubes.

Diferentes veículos de imprensa apontam que a negociação entre o camisa 7 e Al-Nassr avançou e a extensão do vínculo do jogador está encaminhada.

O contrato do futebolista é válido até o final deste mês. Com a renovação, o atleta permanece no clube até junho de 2027.

Principal estrela do futebol árabe, Cristiano tem bom desempenho individual na equipe saudita. São 111 partidas disputadas com a camisa do time, com 99 gols e 19 assistências distribuídas.

Porém, pelo Al-Nassr, o craque europeu não conseguiu ampliar de forma expressiva a coleção de taças conquistadas no esporte.

O único troféu levantado por Cristiano no clube foi o da Copa dos Campeões Árabes, em 2023. A equipe superou o o Al-Hilal por 2 a 1 com dois tentos do atacante. Desde então, Ronaldo não conquistou mais títulos no futebol de clubes.

Em junho deste ano, o jogador voltou a celebrar uma conquista coletiva com o triunfo de Portugal sobre a Espanha, na final da Nations League, na Alemanha. Os lusitanos venceram os adversários por 5 a 3 nas penalidades.

Principais títulos de Cristiano Ronaldo por clubes

Um dos futebolistas com mais títulos na história do futebol, Cristiano Ronaldo tem 31 taças por clubes no currículo. Além de uma longa lista de premiações individuais.

5x Champions League

4x Mundial de Clubes

3x Supercopa da Uefa

3x Campeonato Inglês

2x Campeonato Italiano

2x Campeonato Espanhol

A notícia Perto de renovação com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vive ‘seca’ de títulos pelo clube foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque