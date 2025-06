Messi ‘tira folga’ do Mundial e compartilha fotos de festa de aniversário (Messi completou 38 anos)

Ídolo de uma geração, o argentino Lionel Messi tirou folga do Mundial de Clubes para comemorar o aniversário de 38 anos nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o atacante compartilhou as fotos ao lado da família. A festa contou com bolo gigante em preto e branco.

Com a camisa do Inter Miami, Messi disputou a fase de grupos do Mundial de Clubes na última semana. A equipe se classificou às oitavas de final em segundo lugar do Grupo A, com cinto pontos. Na próxima fase, vai enfrentar o Atlanta United no sábado (28/6), às 20h30, no Lockhart Stadium, na Flórida.

O jogador completou 38 anos nessa terça-feira (24/6) e foi parabenizado por diversas personalidades do esporte. Nas redes, ele mostrou fotos ao lado da família, com a esposa Antonella e os filhos Thiago e Mateo, além de registro ao lado dos pais.

O bolo da festa foi temático de futebol. Em preto e branco, contou com desenhos de camisas e bolas, além de uma vela explosiva.

