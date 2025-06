Chelsea vence Espérance e vai enfrentar o Benfica nas oitavas do Mundial de Clubes (Jogadores do Chelsea comemoram gol no Mundial de Clubes)

Nesta terça-feira (25/6), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Chelsea venceu o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0, pela última rodada da fase do Grupo D do Mundial de Clubes. Desta maneira, a equipe bicampeã da Europa avança às oitavas de final do torneio. Os gols foram anotados por Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Tyrique George.

O Chelsea ficou na segunda colocação do Grupo D, somando seis pontos. Os ingleses terminam atrás do Flamengo, líder, com sete unidades. O Espérance ficou com a terceira colocação, com três pontos. O Los Angeles fecha o grupo, na lanterna, com apenas uma unidade.

Agora, nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea mede forças diante do Benfica (1º do Grupo C). A bola neste sábado (28), às 17h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, para a disputa das oitavas de final. O vencedor deste duelo encara, nas quartas, o ganhador de Palmeiras x Botafogo.

Os gols de Chelsea 3 x 0 Espérance

O Chelsea inaugurou o marcador nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Em cobrança de falta, Enzo Fernandéz mandou para dentro da área e Tosin Adarabioyo subiu, livre de marcação, para tocar de cabeça no canto esquerdo de Ben Said, goleiro do time tunisiano.

O time de Londres aproveitou o embalo e ampliou ainda na etapa inicial, aos 49 minutos. Enzo Fernández passou para Liam Delap, que, dentro da área, limpou a marcação e bateu rasteiro, no canto esquerdo de Ben Said. O goleiro do Espérance ficou parado no centro da meta. Foi o primeiro gol do atacante, recém-contratado, com a camisa do Chelsea.

Aos 51 minutos da etapa final, o Chelsa fechou a conta. Em ataque rápido, o brasileiro Andrey Santos ajeitou para Tyrique George, que, de fora da área chutou rasteiro. A bola não pegou tanta força, mas o goleiro acabou aceitando e a bola parou no fundo das redes.

