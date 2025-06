Flamengo empata com Los Angeles e segue invicto no Mundial de Clubes (Flamengo em jogo com o Los Angeles pelo Mundial de Clubes)

Em jogo com emoção no fim, o Flamengo empatou com o Los Angeles por 1 a 1, na noite desta terça-feira (24/6), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Nos minutos finais da partida, o time norte-americano saiu na frente com gol de Denis Bouanga. Logo na sequência, o rubro-negro evitou a primeira derrota na competição e deixou tudo igual com Wallace Yan.

O time carioca fez uma campanha quase irretocável no Mundial. Em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos, foram duas vitórias e um empate na primeira fase. O Chelsea ficou em segundo, com seis pontos.

Já classificado às oitavas de final, o Flamengo conheceu o adversário da próxima fase também nesta terça, antes mesmo de entrar em campo pelo último jogo da fase de grupos. O rubro-negro vai enfrentar o Bayern de Munique, no domingo (29/6), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

