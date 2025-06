Os 10 piores públicos do Mundial de Clubes (Troféu do Mundial de Clubes da Fifa)

Milhares de torcedores de times de diferentes continentes foram aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de Clubes. Porém, em determinados jogos, alguns estádios tinham mais assentos vazios do que ocupados. Saiba a seguir quais foram os 10 piores públicos do torneio na fase de grupos.

Sede da competição, o país norte-americano recebe fãs dos 32 clubes que participam da disputa.

Red Bull Salzburg (Áustria) Auckland City (Austrália) e Mamelodi Sundowns (África do Sul), são os três times que mais aparecem na lista de jogos com menos pessoas nos estádios.

Os australianos são uma equipe semiprofissional e já não tem mais chances de classificação paras às oitavas de final. Porém, os outros dois times brigam por uma vaga para à próxima etapa da Copa do Mundo de Clubes.

Nenhuma partida de equipes brasileiras (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) no torneio aparecem no ranking.

Os piores públicos no Mundial de Clubes

Ulsan Hyundai 0 x 1 Mamelodi Sundowns: 3.412 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando) Pachuca 1 x 2 RB Salzburg: 5.282 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) Benfica 6 x 0 Auckland City: 6.730 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando) River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle) Los Angeles 0 x 1 Espérance: 13.651 pessoas (Geodis Park, Nashville) Mamelodi Sundowns 3 x 4 Borussia Dortmund: 14.006 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) Red Bull Salzburg 0 x 0 Al-Hilal: 16.167 pessoas (Audi Field, Washington) Al Ain 0 x 5 Juventus: 18.161 pessoas (Audi Field, Washington) Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC: 22.137 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

