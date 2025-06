Benfica x Bayern de Munique: onde assistir e escalações pelo Mundial (Di María, do Benfica, e Harry Kane, do Bayern de Munique)

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (24/6), às 16h (de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA). Veja informações sobre onde assistir, escalações e arbitragem do jogo pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Benfica x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo?

Benfica x Bayern de Munique, pelo Grupo C do Mundial de Clubes, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

As campanhas de Benfica e Bayern de Munique

O Benfica conseguiu classificação ao Mundial de Clubes pelo ranking da Uefa. Na estreia na competição, os portugueses conseguiram um empate heróico contra o Boca Juniors por 2 a 2, após sairem perdendo por 2 a 0. Depois, golearam o Auckland City por 6 a 0 e abriram vantagem no saldo de gols, que pode ser decisiva para a classificação.

O Bayern também garantiu vaga no Mundial graças ao ranking da Uefa. O time bávaro estreou com o atropelo por 10 a 0 sobre o Auckland City e depois venceu o Boca, por 2 a 1, garantindo classificação à próxima fase. Resta saber se os alemães ficarão na primeira ou segunda colocação do grupo.

Do que cada time precisa para se classificar às oitavas de final?

Um empate leva os dois times às oitavas de final da competição – com o Bayern na liderança e o Benfica no segundo lugar. Em caso de vitória portuguesa, a Águia avança na primeira colocação.

O Benfica só fica de fora do mata-mata caso perca para os alemães e o Boca vença o Auckland City e desconte uma vantagem de sete gols.

Bayern – 6 pontos e +11 gols de saldo Benfica – 4 pontos e +6 gols de saldo Boca Juniors – 1 ponto e -1 gol de saldo Auckland City – 0 ponto e -16 gols de saldo

Os clubes classificados vão enfrentar adversários do Grupo D, que já tem o Flamengo garantido em 1º (6 pontos), enquanto Chelsea (2ª, com 3 pontos) e Espérance (3º, com 3 pontos) disputam pela segunda colocação. O Los Angeles FC já está eliminado.

Benfica e Bayern de Munique já se enfrentaram?

Sim, times da Europa, Benfica e Bayern de Munique já se enfrentaram 13 vezes, com 10 vitórias para os alemães e três empates. Assim, o time português busca quebrar um tabu histórico nesta partida.

Benfica x Bayern de Munique: as prováveis escalações

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; Di María, Renato Sanches, Prestianni e Barreiro; Aktürköglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

Arbitragem de Benfica x Bayern de Munique

Árbitro: François Letexier (FRA)

François Letexier (FRA) Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

Copa do Mundo de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem formato semelhante à Copa do Mundo de seleções. Na fase classificatória, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores avançam às oitavas de final, enquanto os dois piores se despedem da disputa.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único até que se conheça o campeão. Não haverá decisão de terceiro lugar.

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA) Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA)

Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA) Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)

Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR) Grupo D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA)

Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA) Grupo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA)

River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA) Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS) Grupo G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA)

Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA) Grupo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX), Red Bull Salzburg (AUT)

