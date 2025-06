Porto empata com Al Ahly em jogo de oito gols e cai na 1ª fase do Mundial (Porto e Al Ahly estão eliminados do Mundial)

O Porto empatou com o Al Ahly por 4 a 4 nesta segunda-feira, pela terceira e última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Abou Ali (três vezes) e Ben Romdhane marcaram para a equipe egípcia, enquanto Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepê balançaram as redes para o time português.

Com o resultado, ambas as equipes não conseguiram a classificação às oitavas de final do torneio. O Porto ficou em terceiro lugar, com dois pontos. Já o Al Ahly terminou na lanterna, com a mesma pontuação. Os classificados da chave foram o Palmeiras, em primeiro lugar, seguido do Inter Miami.

Primeiro tempo

A equipe egípcia inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Fathy roubou a bola no meio de campo, avançou pela intermediária e abriu para Abou Ali, que bateu cruzado para o fundo das redes.

O Porto chegou ao gol de empate aos 22. Rodrigo Mora recebeu na entrada da área, passou por dois defensores, driblou o goleiro e fez um golaço.

Já aos 45, Abou Ali foi derrubado na área por Fábio Vieira e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 9 chutou no canto esquerdo e colocou o Al Ahly novamente na frente.

Segundo tempo

Com apenas quatro minutos da etapa complementar, o time português fez o segundo. William Gomes, revelado pelas categorias de base do São Paulo, dominou em liberdade e bateu com muita categoria para estufar a rede adversária.

Porém, dois minutos depois, Abou Ali subiu sozinho e cabeceou no canto do goleiro Cláudio Ramos.

No lance seguinte, Fábio Vieira cobrou escanteio e Samu Aghehowa testou no canto esquerdo do goleiro El Shenawy. Tudo igual em Nova Jersey.

Aos 18 minutos, Ben Romdhane recebeu na entrada da área e mandou uma bomba de pé direito no ângulo, sem chances para Cláudio Ramos. Foi o quarto gol do Al Ahly na partida.

Já aos 43, o brasileiro Pepê recebeu na intermediária e chutou no cantinho para deixar tudo igual: 4 a 4.

A notícia Porto empata com Al Ahly em jogo de oito gols e cai na 1ª fase do Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press