Manchester City goleia Al Ain e vai decidir liderança de grupo no Mundial de Clubes contra Juventus (Jogadores do Manchester City comemoram gol no Mundial de Clubes)

O Manchester City goleou o Al Ain por 6 a 0 neste domingo (23/6), pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Os gols do triunfo foram marcados por Gundogan (duas vezes), Echeverri, Haaland, Bobb e Cherki.

Com o resultado, o City segue na segunda posição do Grupo G, com seis pontos conquistados, e garantiu vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes. A Juventus, líder do grupo, também carimbou o passaporte ao mata-mata após golear o Wydad Casablanca por 4 a 1 na tarde deste domingo. O Al Ain, por sua vez, amarga a lanterna de chave e já está eliminado da competição, com duas derrotas em dois jogos.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (25), para a terceira e última rodada da fase e grupos. O Manchester City pega a Juventus, no Camping World Stadium, em Orlando. O Al Ain encara o Wydad Casablanca, no Audi Field, em Washington, D.C.. Ambos os jogos ocorrem às 16h (de Brasília).

O jogo entre Manchester City e Al Ain

O Manchester City abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Após cobrança de escanteio pela direita, Gundogan pegou rebote na área, driblou o adversário e fez um cruzamento que encobriu o goleiro Khalid Eisa.

Aos 26, Echeverri cobrou falta com muita categoria e ampliou para os ingleses.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Akanji foi puxado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o artilheiro Haaland não desperdiçou e estufou a rede adversária.

A vitória virou goleada aos 27 minutos do segundo tempo. Gundogan recebeu passe de Bernardo Silva, dominou e tocou de cavadinha na saída do goleiro.

Aos 38, Rodri rolou para Oscar Bobb, que chutou cruzado e aumentou a conta para o Manchester City.

Cherki fechou a conta aos 43 minutos. Após pressionar a saída de bola do Al Ain, Haaland apenas ajeitou para o meio-campista, que bateu no canto direito.

