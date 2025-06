Em qual canal vai passar Manchester City x Al Ain hoje (22/6)? (Jogadores de Manchester City e Al Ain)

Manchester City e Al Ain se enfrentam neste domingo (22/6), a partir das 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. A seguir, o No Ataque informa onde assistir ao duelo que será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O City está na segunda posição da chave, com os mesmos três pontos da líder Juventus, mas em desvantagem no saldo de gols: os ingleses têm dois, enquanto os italianos somam cinco.

O Al Ain está em na lanterna, com zero – assim como o Wydad Casablanca. O saldo da dos Emirados Árabes Unidos é pior: -5 contra -2.

Manchester City x Al Ain pelo Mundial de Clubes: onde assistir

O confronto entre Manchester City e Al Ain será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada)), CazéTV (streaming) e DAZN (streaming).

