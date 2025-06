crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG. Lance do jogo de futebol entre Cruzeiro e Palestino, valido pela fase de grupos da Copa Sulamericana, realizado no Estadio Mineirao, em Belo Horizonte. Na foto comemoracao gol do Cruzeiro feito pelo atacante Bolasie

Bolasie responde quão bom Cruzeiro é após página gringa se impressionar com o time (Bolasie comemora gol pelo Cruzeiro)

Uma página estrangeira de 4,6 milhões de seguidores perguntou no Twitter, nessa sexta-feira (20/6), quão o time do Cruzeiro é. O post, que cita vitórias celestes sobre Palmeiras, Botafogo e Flamengo, viralizou após o bom início dessas equipes na Copa do Mundo de Clubes. Atacante da Raposa, Yannick Bolasie usou sua conta na plataforma para reagir à publicação em inglês.

“Espírito de equipe, boas vibrações e muito trabalho… jogo a jogo! Mesmos valores”, escreveu o jogador congolês em sua resposta à página TrollFootball, que fala de futebol europeu.

O texto foi acompanhado de uma foto em que Bolasie comemora junto com Gabigol o segundo gol do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em 4 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na imagem publicada pela TrollFootball aparecem três resultados do Cruzeiro: a já citada vitória sobre o Flamengo; o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em 1º de junho, pela 11ª rodada desta Série A; e a goleada por 3 a 0 diante do Botafogo, em 27 de julho de 2024, pelo 20ª rodada do último Brasileirão.



espírito de equipe, boas vibrações e muito trabalho…jogo a jogo! mesmos valores https://t.co/Kippu7Nlw4 pic.twitter.com/3NYclbd2Db — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) June 20, 2025



Flamengo, Palmeiras e Botafogo no Mundial de Clubes

Flamengo venceu o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra. Já o Botafogo ganhou do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e do Paris Saint-Germain, da França. O Palmeiras também jogou duas vezes: empatou com o Porto, de Portugal, e bateu o Al Ahly, do Egito.

Carreira de Bolasie antes do Cruzeiro

Antes chegar ao Cruzeiro, em janeiro de 2025, Bolasie atuou por Criciúma; Hillingdon Borough, Plymouth Argile, Rushden & Diamonds, Barnet, Bristol City, Crystal Palace, Everton, Aston Villa e Middlesbrough, da Inglaterra; Floriana, de Malta; Anderlecht, da Bélgica; Sporting, de Portugal; Caykur Rizespor, da Turquia; e Swansea City, do País de Gales.

Yannick Bolasie é, talvez, o jogador mais multicultural que vestiu a camisa do Cruzeiro. O atacante de 36 anos nasceu em Lyon, na França, mas se mudou ainda bebê para Londres, na Inglaterra. Quando atingiu o nível profissional, ele optou por defender a Seleção do Congo, atual nome do Zaire (1971 – 1997), país em que seus pais nasceram.

