crédito: No Ataque Internacional

Borussia vence Mamedoli Sundowns e vira líder de grupo do Fluminense no Mundial (Borussia Dortmund venceu o Mamelodi Sundowns)

O Borussia Dortmund venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 neste sábado (21/6), no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos. A partida entre alemães e sul-africanos foi válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes.

Além de Dortmund e Sundowns, a chave ainda conta com Fluminense e Ulsan HD, da Coreia do Sul, que se enfrentam neste sábado, a partir das 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

A notícia Borussia vence Mamedoli Sundowns e vira líder de grupo do Fluminense no Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque