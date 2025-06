Bayern vence Boca Juniors e garante classificação no Mundial de Clubes (Jogadores do Bayern de Munique comemoram contra o Boca Juniors no Mundial de Clubes)

Nesta sexta-feira (21/6), pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique duelou com o Boca Juniors no Hard Rock Stadium e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Harry Kane e Michael Olise, enquanto Miguel Merentiel diminuiu.

Com o resultado positivo, o time comandado por Vincent Kompany venceu a segunda partida na competição, alcançou seis pontos, na liderança do grupo, e se classificou antecipadamente às oitavas de final. O Boca Juniors, por sua vez, seguiu em terceiro, com um ponto. O time argentino terá que vencer o Auckland City na última rodada e torcer para o Benfica, vice-líder, com quatro somados, ser superado pelo Bayern. Além disso, o Boca terá que tirar a diferença no saldo de gols. A equipe tem sete a menos que a equipe portuguesa.

O Bayern de Munique retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Benfica, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A bola rola às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium. No mesmo dia, horário e rodada, o Boca Juniors encara o Auckland City, no Geodis Park.

Os gols de Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors

O placar foi aberto pelo Bayern de Munique, aos 18 minutos do primeiro tempo. Harry Kane recebeu de Coman e finalizou no canto do goleiro Agustín Marchesín.

Até que aos 21 minutos da etapa final, o Boca Juniors conseguiu o empate com Miguel Merentiel. O atleta recebeu ótima enfiada de bola de Velasco, aplicou um lindo drible no zagueiro e invadiu a área para vencer Neuer com uma finalização no alto.

O Bayern, porém, não desistiu e marcou o da vitória aos 39, com Olise. O atleta recebeu o passe de Kane e mandou colocada, no canto direito do goleiro.

A notícia Bayern vence Boca Juniors e garante classificação no Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press