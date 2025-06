crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Los Angeles x Espérance pelo Mundial hoje (20/6)? (Olivier Giroud, atacante do Los Angeles FC)

O jogo entre Los Angeles FC e Espérance, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, será transmitido pelos seguintes canais no Brasil:

Sportv (TV fechada)

CazéTV (YouTube)

DAZN (streaming)

A partida começará às 19h (de Brasília) desta sexta-feira, 20 de junho, no Geodis Park, em Nashville (EUA).

Prováveis escalações

Los Angeles: Lloris; Sergi Palencia, Long (Marlon), Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo

Espérance: Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu e Yan Sasse; Jbeli, Rodrigo Rodrigo Rodrigues e Belaïli. Técnico: Manhar Kanzari.

Los Angeles e Espérance no Mundial de Clubes

Los Angeles FC e Espérance de Tunis estão no Mundial devido aos critérios de classificação estabelecidos pela Fifa para o novo formato do torneio, que agora conta com 32 equipes.

O Los Angeles garantiu sua vaga ao vencer um playoff contra o América do México, em 31 de maio de 2025. Este critério foi um dos meios que a Concacaf utilizou para definir seus representantes, além dos campeões da Concachampions dos anos anteriores e um time do país-sede (Estados Unidos).

Já o Espérance obteve sua vaga pelo ranking quadrienal da Confederação Africana de Futebol. Ou seja, suas boas e consistentes performances nas últimas quatro temporadas da Liga dos Campeões da CAF, mesmo sem ter vencido o torneio nesse período, garantiram pontos suficientes para ir ao Mundial de Clubes da Fifa.

Os clubes dos Estados Unidos e da Tunísia perderam na primeira rodada do Grupo D. O Los Angeles foi batido pelo Chelsea por 3 a 0, enquanto o Espérance sucumbiu diante do Flamengo pelo mesmo placar.

Copa do Mundo de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem formato semelhante à Copa do Mundo de seleções. Na fase classificatória, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores avançam às oitavas de final, enquanto os dois piores se despedem da disputa.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único até que se conheça o campeão. Não haverá decisão de terceiro lugar.

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA) Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA)

Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA) Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)

Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR) Grupo D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA)

Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA) Grupo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA)

River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA) Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS) Grupo G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA)

Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA) Grupo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX), Red Bull Salzburg (AUT)

