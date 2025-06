Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

crédito: No Ataque Internacional

Agenda dos jogos de hoje (20/6) do Mundial de Clubes: horário e onde assistir (Troféu do Mundial de Clubes)

É dia de Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir as partidas desta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada da competição.

Todos os jogos do dia serão entre os clubes que compõe o Grupo C e D do torneio intercontinental.

Na terceira chave, Benfica (POR) e Auckland City (AUS) se enfrentam às 13h (de Brasília), no Orlando City Stadium, na Flórida.

Já Bayern de Munique (ALE) e Boca Juniors (ARG) medem forças às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

No Grupo D, Flamengo e Chelsea (ING) duelam às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Além disso, Los Angeles FC (EUA) e Espérance (FRA) se encaram às 19h (de Brasília), no Geodis Park, em Nashville.

Onde assistir: jogos desta sexta-feira (20/6)

Os confrontos desta sexta-feira serão transmitidos pelo SporTV (canal fechado), CazéTV (canal no YouTube) e DAZN (streaming)

A notícia Agenda dos jogos de hoje (20/6) do Mundial de Clubes: horário e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Sant'Ana