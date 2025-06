Do que o Palmeiras precisa para terminar fase de grupos do Mundial de Clubes como líder? (Jogadores do Palmeiras antes de partida no Mundial de Clubes)

O Palmeiras venceu o Al Ahly nesta quinta-feira (19/6) pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira assumiu a liderança do Grupo A, entrou na zona de classificação às oitavas e pode avançar na ponta da chave.

O próximo adversário do Palmeiras é o Inter Miami, dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (23/6). A bola rola a partir das 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Mas, do que o Palmeiras precisa para avançar como líder?

Com os resultados somados da primeira e segunda rodadas, o Palmeiras é o líder, com quatro pontos, mesma pontuação do Inter Miami, que venceu o Porto por 2 a 1. O Verdão fica à frente do time de Messi por conta do saldo de gols: 2 contra 1.

Os outros componentes do grupo, Al Ahly e Porto, ficam em quarto e terceiro lugar, respectivamente. Sendo assim, para avançar como líder, o Palmeiras precisa de uma vitória simples ou de um empate contra os norte-americanos. Em caso de triunfo, o Verdão somaria sete pontos. Já com igualdade no placar, ficaria com cinco.

Em ambas situações, não poderia ser ultrapassado nem por Porto nem por Al Ahly, que se enfrentam no mesmo dia e horário, no MetLife Stadium. Eles poderiam chegar somente a quatro pontos. O Verdão só pode ficar de fora da próxima fase caso perca seu compromisso e, combinado a isso, o Porto vença o Al Ahly e ultrapasse em algum critério de desempate.

O primeiro é o confronto direto. Neste quesito, o Verdão não pode ser ultrapassado pelos adversários, uma vez que empatou com os portugueses e levou a melhor sobre o time egípcio. Os outros critérios são: saldo de gols, número de gols marcados e número de cartões amarelos ou vermelhos.

A competição conta com 32 clubes divididos em oito grupos com quatro times cada um. Os clubes se enfrentam entre si dentro da mesma chave em turno único, e avançam às oitavas os dois melhores de cada grupo.

