Globo zoa e diz que Botafogo precisará de super-herói contra o PSG

O GE, site de esportes da TV Globo, publicou um vídeo zoando a disparidade de nível entre Botafogo e Saint-Germain, da França.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19/6), às 22h, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes.

No vídeo, feito por inteligência artificial, um repórter anuncia que o Botafogo contratou o Superman para enfrentar o PSG. O super-herói da DC Comics aparece na publicação com um uniforme preto e branco, tal qual as cores tradicionais do clube carioca.

É um pássaro? É um avião? Não, é o mais novo contratado do Botafogo pra enfrentar o poderoso PSG na Copa do Mundo de Clubes.



*imagem gerada por IA. pic.twitter.com/Rjee4EtGL4 — ge (@geglobo) June 19, 2025

PSG x Botafogo

O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões. A equipe venceu seus últimos dois jogos de goleada: 5 a 0 sobre a Internazionale, da Itália, na final do torneio europeu; e 4 a 0 diante do Atlético de Madrid, da Espanha, na estreia do Mundial.

Já o Botafogo garantiu sua vaga na principal competição organizada pela Fifa porque venceu a Copa Libertadores de 2024. A equipe venceu o Seattle Sounders, dos EUA, por 2 a 1 na primeira rodada do Mundial.

