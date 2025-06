Inter Miami surpreende Porto e vence com gol de falta de Messi pelo Super Mundial (Messi comemora golaço de falta junto a atletas do Inter Miami, diante do Porto, pelo Super Mundial de Clubes)

Um gol de falta marcado por Lionel Messi definiu a vitória por 2 a 1 do Inter Miami sobre o Porto, na tarde desta quinta-feira (19/6), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A equipe norte-americana surpreendeu a portuguesa e se colocou na briga pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Ao fim de duas rodadas, o Grupo A é liderado pelo Palmeiras, que soma quatro pontos e leva vantagem sobre o Inter Miami apenas no saldo de gols. O Porto tem um ponto, assim como o Al Ahly. As duas vagas da chave no mata-mata serão definidas na próxima segunda (23/6), com dois jogos simultâneos, às 22h (de Brasília): Inter Miami x Palmeiras e Porto x Al Ahly.

Diante do Porto, o Inter mostrou o que não havia exibido na estreia. O time começou a partida no ataque e criou chances antes de ser castigada, em um pênalti assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo. O atacante Samu Aghehowa fez a cobrança, aos oito minutos do primeiro tempo, e deixou a formação portuguesa em vantagem.

O clube norte-americano reagiu após o intervalo e buscou o empate aos dois minutos da etapa final, em jogada de Marcelo Weigandt concluída por Telasco Segovia. Pouco depois, Messi tentou tabela e sofreu falta na meia-lua. O craque argentino de 37 anos bateu no canto esquerdo, no alto, aos nove minutos, e definiu o placar.

