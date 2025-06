crédito: No Ataque Internacional

Inter Miami x Porto: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial (Messi, do Inter Miami, e Gabri Veiga, do Porto)

Inter Miami e Porto voltam a campo pela Copa do Mundo de Clubes nesta quinta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), em confronto no Mercedes-Benz Stadium, em Nova Iorque.

O duelo entre os times estadunidense e português é válido pela segunda rodada do Grupo A, que também conta com Palmeiras e Al Ahly (Egito).

A competição reúne 32 clubes dos seis continentes e será disputada até 13 de julho em cidades dos Estados Unidos.

Time de Messi, o Inter Miami está na competição como representante do país-sede e foi escolhido porque conquistou o título do Supporters’ Shield na última temporada da MLS. Já o Porto se classificou pelo ranking da Uefa.

Inter Miami x Porto: onde assistir

A estreia entre Inter Miami e Porto pelo Mundial de Clubes será transmitida na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV, no streaming pela Globoplay e DAZN, além do YouTube, no canal CazéTV.

Inter Miami x Porto: escalações

Inter Miami: Ustari; Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia e Cremaschi; Allende, Suárez e Messi. Técnico : Javier Mascherano.



Ustari; Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia e Cremaschi; Allende, Suárez e Messi. : Javier Mascherano. Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu. Técnico: Martín Anselmi.

