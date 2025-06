crédito: No Ataque Internacional

PSG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial (Partida será nos Estados Unidos)

PSG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo B doa Copa do Mundo de Clubes. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

PSG goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesse domingo (15/6), e está na liderança da chave, com três pontos (+4 saldo). O time francês tem cinco vitórias nos últimos cinco jogos (todas as competições).

Já o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, nessa segunda-feira (16/6), e ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos (+1). A equipe brasileira tem quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas.

PSG e Botafogo na Copa do Mundo de Clubes

Atual campeão da Champions League, o PSG vive a temporada mais vitoriosa da história do clube e considerado um dos favoritos ao título da competição intercontinental.

O Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores da América e busca, mesmo em um grupo com dois gingantes europeus, avançar às oitavas de final da do torneio.

PSG x Botafogo: onde assistir

O confronto entre PSG e Botafogo será transmitido pelo SporTV (canal fechado), CazéTV (canal no YouTube) e DAZN (streaming).

PSG x Botafogo: prováveis escalações

PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Nevez, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Técnico : Luis Enrique.

: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Nevez, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. : Luis Enrique. Botafogo: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

A notícia PSG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pelo Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque