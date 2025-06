Juventus goleia Al Ain e assume liderança de grupo do City no Mundial de Clubes (Jogadores da Juventus comemoram gol no Mundial de Clubes)

Nesta quarta-feira (18/6), no Audi Field, em Washington, a Juventus atropelou por 5 a 0 o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Os gols dos italianos foram marcados por Kolo Muani (2), Francisco Conceição (2) e Yildiz.

Desta maneira, com três pontos, a Juventus assumiu a liderança do Grupo G. O Al Ain, por sua vez, largou a competição na lanterna da chave. O segundo colocado é o Manchester City, que venceu o Wydad Casablanca (3º), do Marrocos, por 2 a 0.

Pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, a Juventus enfrenta o Wydad Casablanca, às 13h (de Brasília) do domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o Al Ain pega o Manchester City no mesmo dia, mas às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Os gols da Juventus contra o Al Ain

Aos 10 minutos do 1º tempo, Kolo Muani abriu o placar para a Juventus. Após boa troca de passes que passou por Conceição, Thuram e Alberto Costa, o lateral cruzou na medida para o centroavante, que subiu no segundo pau e cabeceou com precisão no ângulo direto de Rui Patrício.

Aos 20 minutos, Francisco Conceição ampliou. A bola sobrou para o atacante após dividida entre Alberto Costa e Rabia. Ele limpou Kouamé e finalizou de canhota. Antes de balançar as redes, a bola ainda desviou na defesa antes de entrar: 2 a 0.

Yildiz fez o terceiro da Velha Senhora aos 30. O turco recebeu de Thuram na entrada da área, limpou o marcador e finalizou de perna direita, acertando o pé da trave antes de a bola morrer no fundo da rede.

Ainda na etapa inicial, nos acréscimos, aos 48 minutos, Kolo Muani marcou novamente e transformou o placar em goleada. Ele foi lançado por Thuram nas costas de Kouamé, girou com o corpo sobre o marcador e finalizou com categoria com o pé direito, de trivela, para vencer Rui Patrício.

Aos 12 minutos do 2º tempo, Francisco Conceição fechou a conta com um golaço para a Juventus. Kalulu lançou em profundidade, o camisa 7 entrou na área, limpou para a perna canhota e finalizou no canto, sem chances para o goleiro.

