Agenda dos jogos de hoje (18/6) do Mundial de Clubes: horários e onde assistir

As últimas estreias da Copa do Mundo de Clubes da Fifa serão nesta quarta-feira (18/6). Nos Estados Unidos, os Grupos G (de Juventus e Manchester City) e H (de Real Madrid e Al-Hilal) entram em campo pela primeira vez no torneio. A seguir, veja a agenda dos jogos de hoje, com horários, locais e onde assistir ao vivo.

Manchester City x Wydad Casablanca

A agenda de jogos desta quarta começa com a estreia do time de Guardiola. A partir das 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Manchester City enfrenta o Wydad Casablanca, do Marrocos, pela primeira rodada do Grupo G.

Também integram a chave Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Juventus, da Itália, que se enfrentam no último jogo do dia.

A partida será transmitida por todos os detendores dos direitos: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Manchester City x Wydad Casablanca

Data e horário : 18/6, às 13h

: 18/6, às 13h Local : Lincoln Financial Field, na Filadélfia

: Lincoln Financial Field, na Filadélfia Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

Real Madrid x Al-Hilal

Na sequência, outra estreia muito aguardada neste Mundial. O técnico Xabi Alonso comanda, pela primeira vez, uma partida do Real Madrid. O time espanhol era treinado pelo italiano Carlo Ancelotti, que agora está na Seleção Brasileira.

O outro lado do campo não é de se menosprezar. Com nomes de destaque no futebol europeu nos últimos anos, como o zagueiro Koulibaly e o atacante Mitrovic, o Al-Hilal promete fazer jogo duro e é favorito para avançar às oitavas de final.

A bola rola para o confronto às 16h (de Brasília). A transmissão fica por conta da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Real Madrid x Al-Hilal

Data e horário : 18/6, às 16h

: 18/6, às 16h Local : Estádio Hard Rock, em Miami

: Estádio Hard Rock, em Miami Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

Pachuca x RB Salzburg

Outros times do Grupo H, ao lado de Real Madrid e Al-Hilal, Pachuca, do México, e RB Salzburg, da Áustria, se enfrentam às 19h (de Brasília) desta quarta-feira.

O duelo, que será no Estádio TQL, em Cincinnati, coloca frente a frente duas equipes que devem lutar pela classificação no segundo lugar da chave, com favoritismo para os mexicanos.

Pachuca x RB Salzburg

Data e horário : 18/6, às 19h

: 18/6, às 19h Local : Estádio TQL, em Cincinnati

: Estádio TQL, em Cincinnati Onde assistir: SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

Al Ain x Juventus

Ex-time do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, o Al Ain chega sob o comando de Vladimir Ivi? para a disputa do Mundial de Clubes.

Por outro lado, a Juventus também tem novidade no comando técnico. O croata Igor Tudor, que comandou a Lazio no ano passado, assumiu a Velha Senhora após a saída do italo-brasileiro Thiago Motta.

O duelo, válido pelo Grupo G, será disputado no Audi Field, em Washington D.C., a partir das 22h, e contará com transmissão de todos as emissoras detentoras de direitos.

Al Ain x Juventus

Data e horário : 18/6, às 22h

: 18/6, às 22h Local : Audi Field, em Washington D.C.

: Audi Field, em Washington D.C. Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

