De 3 mil a 80 mil: confira os públicos das partidas do Mundial de Clubes

Dois dos três jogos disputados nesta terça-feira (17/6) tiveram os menores públicos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Os números ruins foram registrados na vitória do River Plate por 3 a 1 sobre o Urawa Reds, pelo Grupo E, e no triunfo do Mamelodi Sundowns por 1 a 0 sobre o Ulsan Hyundai, em duelo da Chave F.

Os argentinos jogaram no Lumen Field, em Seattle. O estádio tem capacidade para 69 mil torcedores, mas somente 11.974 estiveram presentes para assistir à partida.

O público foi ainda mais baixo no Inter&CO Stadium, em Orlando, onde o Sundowns bateu o Ulsan. Com capacidade para 25.500 pessoas, o estádio só recebeu 3.412 torcedores.

A outra partida do dia, o empate por 0 a 0 entre Fluminense e Borussia Dortmund, teve público melhor, mas ainda longe da lotação máxima. No Metlife Stadium, em Nova Jersey, 34.736 pessoas prestigiaram o duelo entre brasileiros e alemães – o estádio tem capacidade para 82.500.

Os públicos dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Al Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Boca Juniors 2 x 2 Benfica: 55.574 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Palmeiras 0 x 0 Porto: 46.275 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund: 34.736 pessoas (MetLife Stadium, Nova Jersey).

(MetLife Stadium, Nova Jersey). Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders: 30.151 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Flamengo 2 x 0 Espérance: 25.797 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

(Lincoln Financial Field, Filadélfia) Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC: 22.137 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Mamelodi Sundowns 1 x 0 Ulsan Hyundai: 3.412 pessoas (Inter&CO Stadium, em Orlando)

