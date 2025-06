Campeão do mundo é anunciado como novo técnico da seleção italiana (Gennaro Gattuso, novo técnico da seleção da Itália)

Gennaro Gattuso, ex-técnico de AC Milan e Napoli, é o novo treinador da seleção italiana de futebol. O anúncio foi feito pela federação do país neste domingo (15/6).

O ex-jogador substituirá Luciano Spalletti, que foi demitido na semana passada após dura derrota para a Noruega (3 a 0) em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O ex-meio-campista será apresentado formalmente na quinta (19/6), no hotel Parco dei Principi, em Roma.

“Gattuso é um símbolo do futebol italiano – a camisa azul é como uma segunda pele para ele. Suas motivações, seu profissionalismo e sua experiência serão fundamentais para encarar os próximos compromissos da seleção”, disse o presidente da federação italiana, Gabriele Gravina.

“Ciente da importância do objetivo que queremos alcançar, agradeço-lhe pela disponibilidade e total dedicação com que recebeu este desafio, compartilhando o projeto da FIGC [federação italiana] para o desenvolvimento global do nosso futebol, no qual a camisa azul desempenha um papel central estratégico.”

Gattuso, que conduziu o Napoli ao título da Copa da Itália em 2020, tem a tarefa de levar a Itália à Copa do Mundo do próximo ano, depois de a selação ter ficado de fora das duas últimas edições do torneio.

A Itália, terceira colocada no Grupo I das eliminatórias da Copa do Mundo, receberá a Estônia, em Bergamo, no dia 5 de setembro. Três dias depois, enfrentará o Israel, na Hungria.

Campeão do mundo e carreira como técnico

Como jogador, Gattuso fez 73 partidas pela Itália e foi campeão da Copa do Mundo de 2006. Em 2013, encerrou sua carreira como atleta no Sion, da Suíça.

Como treinador, comandou nove clubes, incluindo Milan, Valencia e Olympique de Marseille. Recentemente, treinou o clube croata Hajduk Split. De lá, saiu em comum acordo, após um terceiro lugar na primeira divisão do país.

A notícia Campeão do mundo é anunciado como novo técnico da seleção italiana foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress