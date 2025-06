Al Ahly x Inter Miami: onde assistir e horário pela abertura do Mundial de Clubes (Amrelsoulia, do Al Ahly, e Lionel Messi, do Inter Miami)

Chegou a hora do esperado Mundial de Clubes da Fifa. Neste sábado (14/6), Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, disputam às 21h (de Brasília) a partida de abertura do torneio no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo é válido pela primeira rodada da fase grupos do torneio. Veja, a seguir, informações sobre onde assistir à partida, prováveis escalações e mais.

Antes do confronto, a Fifa organiza uma cerimônia de abertura a partir das 20h15. O ato terá os cantores French Montana e Swae Lee como estrelas principais, além de uma homenagem aos 32 clubes participantes conduzida por jovens jogadores de cada uma das equipes.

O duelo entre Al Ahly e Inter Miami será o único do sábado. No dia seguinte, o campeonato já terá quatro confrontos, com dois brasileiros em campo. Às 19h, o Palmeiras enfrenta o Porto, pelo Grupo A. Às 23h, o Botafogo duela com o Seattle Sounders, pelo Grupo B.

Al Ahly x Inter Miami: onde assistir

O jogo entre Al Ahly e Inter Miami, pela estreia do Mundial de Clubes, será transmitido pela CazéTV (Youtube), SporTV (TV fechada) e DAZN (streaming).

Time de Messi no Mundial

O Inter Miami, time do argentino Lionel Messi, entrou no torneio como representante dos Estados Unidos. A equipe se classificou por meio da MLS Supporters’ Shield 2024, troféu dado ao clube de melhor campanha no futebol estadunidense.

Além de Messi, o elenco do Miami conta com duas estrelas que acompanharam o argentino na trajetória vitoriosa do Barcelona: o volante espanhol Sergio Busquets e o atacante uruguaio Luís Suárez. O time ainda é comandado por outro ex-astro do time catalão: Javier Mascherano.

No momento, o Inter Miami está na terceira colocação da Conferência Leste, com 29 pontos. Entretanto, passou por fase instável no período anterior ao Mundial. Entre maio e junho, o time de Messi disputou sete jogos, venceu três, empatou dois e perdeu dois.

Al Ahly x Inter Miami: escalações

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Al Aash e Attiyat; Soleya e Ateya; Ashour, Bencharki e Ashraf; Abou Ali. Técnico: José Riveiro.

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcón, David Martínez e Allen; Cremaschi, Busquets e Segovia; Messi, Suárez e Allende. Técnico: Javier Mascherano.

Mundial de Clubes 2025

Chamada oficialmente de Copa do Mundo de Clubes, a competição tem formato inédito e reunirá os melhores times do futebol do planeta nos últimos anos. O torneio será disputado entre 14 de junho e 13 de julho.

O Brasil será representado pelos últimos quatro campeões da Copa Libertadores: Botafogo (2024), Fluminense (2023), Flamengo (2022) e Palmeiras (2021).

A competição terá formato semelhante às últimas edições da Copa do Mundo, com 32 times separados em oito grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase de mata-mata

