Ex-lateral Marcelo se aventura no skate, e Rayssa Leal reage (Ex-jogador se aventurou no skate )

Lenda do Real Madrid, o ex-lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, de 37 anos, se aventurou em outro esporte.

O ex-camisa 12 do time merengue e do Fluminense publicou vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (11/6) em que anda de skate.

Aposentado dos campos desde fevereiro deste ano, o ex-jogador andou em pista e tentou fazer manobras em evento publicitário.

Uma das principais skatistas do planeta, a brasileira Rayssa Leal reagiu ao post do ex-futebolista.

“Vamo”, escreveu nas redes sociais.

Marcelo no Real Madrid

Marcelo é uma das maiores lendas do Real Madrid. Em 16 temporadas, o brasileiro conquistou 25 títulos, entre os quais cinco edições da Champions League e seis do Campeonato Espanhol.

No futebol europeu, o lateral-esquerdo se destacou por ter muita técnica, visão de jogo e habilidade. Em 546 jogos oficiais pelo Real, anotou 38 gols e deu 83 assistências.

No período em que esteve no clube merengue, Marcelo serviu frequentemente à Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, disputou 58 jogos e marcou seis gols, fazendo parte do elenco das Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Campeão no Fluminense

Em 2023, Marcelo retornou ao Fluminense, clube pelo qual iniciou a carreira. Na segunda passagem, foram 68 jogos, cinco gols, três assistências e três títulos: Copa Libertadores (2023), Campeonato Carioca (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Somando os números de 2005 e 2006, são 108 partidas, 11 gols, três assistências e a mesma quantidade de troféus.

A notícia Ex-lateral Marcelo se aventura no skate, e Rayssa Leal reage foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque