Atlético x Internacional: metrô em BH terá mudança de horário por causa do jogo (Arena MRV, estádio do Atlético)

Atlético e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (12/6), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (Bairro Califórnia), pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O metrô da capital mineira terá mudança de horário por causa da partida.

Com o evento, o serviço de transporte, que normalmente funciona até às 23h30, estará disponível até às 00h30. O valor da passagem na cidade é de R$ 5,50.

Essa alteração será o padrão para todas as vezes que a Arena MRV receba jogos após as 21h.

O Atlético recomendou que os torcedores usem o metrô ou o Conexão Arena MRV (serviço de transporte oficial oferecido pelo Galo) para chegar ao estádio.

Além disso, o clube sugeriu que as pessoas que vão acompanhar o jogo no espaço cheguem ao local com “a máxima antecedência possível”. O estacionamento da Arena MRV será aberto às 18h30.

Atlético x Internacional

O Atlético está na nona colocação na Série A, com 17 pontos e busca se aproximar dos clubes no G6.

A partida pode marcar a estreia do atacante Dudu, contratado pelo Galo no início de maio após saída do Cruzeiro. O atleta está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e está liberado para atuar pelo alvinegro.

Já o Internacional ocupa a 14ª posição, com 11 pontos, e tenta aumentar a distância para os times na zona de rebaixamento.

A notícia Atlético x Internacional: metrô em BH terá mudança de horário por causa do jogo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque