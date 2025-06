Copa do Mundo de 2026 chega ao 11º classificado; veja seleções garantidas (Taça da Copa do Mundo )

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México, chegou ao 11º classificado nesta terça-feira (10/6) com o fim da fase de grupos das Eliminatórias da Ásia. Veja abaixo quais são as seleções garantidas.

O 11º país que garantiu ida à Copa de 2026 foi a Austrália. Mesmo localizado na Oceania, o país disputa as Eliminatórias Asiáticas e se garantiu no Mundial graças a uma vitória em confronto direto.

A equipe visitou a Arábia Saudita nesta terça-feira (10/6), no Estádio King Abdullah, e venceu por 2 a 1, chegando ao 19º ponto e se garatindo como vice-líder do Grupo C, atrás do Japão.

Na campanha, a Austrália venceu cinco partidas, empatou quatro e perdeu apenas uma. Curiosamente, a única derrota foi diante do Bahrein, que terminou na lanterna e com apenas esse triunfo em 10 rodadas.

As seleções garantidas na Copa do Mundo de 2026

Estados Unidos (país-sede)

(país-sede) México (país-sede)

(país-sede) Canadá (país-sede)

(país-sede) Argentina (América do Sul)

(América do Sul) Japão (Ásia)

(Ásia) Irã (Ásia)

(Ásia) Uzbequistão (Ásia)

(Ásia) Coreia do Sul (Ásia)

(Ásia) Jordânia (Ásia)

(Ásia) Nova Zelândia (Oceania)

(Oceania) Austrália (Ásia)

Vagas para a Copa do Mundo de 2026 por confederação

Realizado em conjunto pelos países da América do Norte, o Mundial terá 48 equipes divididas em 12 grupos.

O primeiro e o segundo de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam aos 16 avos de final. O torneio ocorrerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Uefa (Europa) – 16 seleções

– 16 seleções CAF (África) – 9 seleções

– 9 seleções AFC (Ásia) – 8 seleções

– 8 seleções Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) – 6 seleções – incluindo os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá

– 6 seleções – incluindo os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá Conmebol (América do Sul) – 6 seleções

– 6 seleções OFC (Oceania) – 1 seleção

– 1 seleção Repescagem – 2 seleções

