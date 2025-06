Adversário do Fluminense no Mundial, Dortmund assina com irmão de astro do Real (Jogador assinou com o clube alemão )

O Borussia Dortmund contratou Jobe Bellingham — irmão mais novo de Jude Bellingham, do Real Madrid — como reforço para o Mundial de Clubes da Fifa. O clube alemão está no grupo F, ao lado do Fluminense, e as equipes se enfrentarão na estreia.

Jobe Bellingham chega ao Dortmund para reforçar o meio-campo nas próximas cinco temporadas. O inglês de 19 anos veio do Sunderland por 30 milhões de euros (R$ 190 milhões), segundo o jornal Marca, e segue os passos do irmão ao deixar a Inglaterra para jogar no Borussia Dortmund.



“Estou muito feliz por agora ser jogador do Borussia Dortmund e por poder lutar por títulos junto com esse grande clube. Quero dar a minha contribuição para podermos comemorar conquistas com esses torcedores incríveis e, para isso, trabalharei todos os dias em mim e com a equipe. Estou muito feliz por já poder vestir a camisa amarela e preta na Copa do Mundo de Clubes da Fifa”, disse Bellingham.

Duelo com o Fluminense

Borussia Dortmund e Fluminense estreiam no Mundial de Clubes no dia 17 de junho, terça-feira, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



Nesta quarta-feira, o Tricolor das Laranjeiras fará um jogo-treino contra o Charleston Battery, equipe local próxima às instalações do clube na Carolina do Sul.

A notícia Adversário do Fluminense no Mundial, Dortmund assina com irmão de astro do Real foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press