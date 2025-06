Técnico da Argentina respode se Messi será titular contra a Colômbia (Lionel Scaloni (e) e Lionel Messi (d))

Lionel Messi será titular pela Argentina no duelo contra a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta segunda-feira, véspera do jogo, o técnico Lionel Scaloni confirmou a presença do astro no 11 inicial.

“O Leo (Messi) vai jogar de titular, não temos dúvidas. Esperamos que as pessoas aproveitem ele e o time”, afirmou o treinador, em coletiva de imprensa.

Messi não inicia um jogo pela Argentina desde o dia 19 de novembro, quando foi titular na vitória sobre o Peru, por 1 a 0.

Ele não participou dos primeiros compromissos da seleção pelas Eliminatórias no ano, contra Uruguai e Brasil, e retornou à equipe nesta Data Fifa. No duelo com o Chile, o craque entrou no segundo tempo e esteve em campo por mais de 30 minutos.

Messi é o artilheiro das Eliminatórias ao lado de Luis Díaz, com seis gols marcados. O argentino disputou 10 jogos, nos quais também contribuiu com três assistências.

Atual campeã mundial, a Argentina lidera as Eliminatórias, com 34 pontos, e já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. O jogo contra a Colômbia, válido pela 16ª rodada, está marcado para às 21h (de Brasília), no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

