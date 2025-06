crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Portugal x Espanha pela final da Liga das Nações 2025 (Espanha e Portugal se enfrentam pela final do torneio )

Portugal e Espanha disputam o título da Liga das Nações neste domingo (8/6), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Em caso de empate no tempo regulamentar, o troféu será definido na prorrogação. Se a igualdade persistir, o campeão sairá na disputa de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega Portugal

Os portugueses tentam o segundo título da Liga das Nações, mas para isso precisam encerrar um longo jejum diante da Espanha. A última vitória portuguesa no clássico ibérico ocorreu há 15 anos, com um triunfo por 4 a 0 em um amistoso após a Copa do Mundo de 2010. Em jogos oficiais, o tabu é ainda mais antigo e já dura 21 anos, desde a partida na Eurocopa de 2004.

Na semifinal, Portugal venceu a Alemanha, por 2 a 1, de virada, com o gol decisivo marcado por Cristiano Ronaldo. Além disso, o astro português e capitão da equipe está confirmado para o jogo deste domingo, sendo a grande esperança de gols da equipe.

Contudo, o técnico Roberto Martínez terá um desfalque de última hora para a decisão. Isto porque o atacante Gonçalo Ramos retornou a Lisboa para acompanhar o nascimento do filho.

Como chega a Espanha

Já a Espanha vive uma grande fase sob o comando do técnico Luis de la Fuente e é tida por muitos como a favorita para conquistar mais um título da Liga das Nações. A Seleção Espanhola é a atual campeã do torneio e também venceu a Eurocopa 2024.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis de la Fuente repita a escalação da semifinal, em Stuttgart, onde venceu a França por 5 a 4 em uma partida espetacular.

Portugal x Espanha

Data e horário: domingo, 08/06/2025, às 16h (de Brasília).

domingo, 08/06/2025, às 16h (de Brasília). Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Allianz Arena, em Munique (ALE). Portugal: Diogo Costa; João Neves (Nelson Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha (Rúben Neves), Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Francisco Conceição (Francisco Trincão), Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez.

Diogo Costa; João Neves (Nelson Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha (Rúben Neves), Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Francisco Conceição (Francisco Trincão), Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Roberto Martínez. Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal e Nico Williams. Técnico: Luis de La Fuente.

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal e Nico Williams. Luis de La Fuente. Árbitro: Sandro Schärer (Suíça).

Sandro Schärer (Suíça). Assistentes: Jonas Erni (Suíça) e Susann Küng (Suíça).

Jonas Erni (Suíça) e Susann Küng (Suíça). VAR: Fedayi San (Suíça).

