Barcelona: Raphinha é eleito o melhor jogador de La Liga (Raphinha comemora gol pelo Barcelona)

A LaLiga divulgou nesta sexta-feira o resultado do prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol, com Raphinha sendo o vencedor. O jogador do Barcelona superou companheiros de equipe e da Seleção Brasileira.

“Raphael Dias Belloli, conhecido como Raphinha, foi nomeado Melhor Jogador da LALIGA EA SPORTS 2024/2025, um prêmio concedido pela LALIGA em conjunto com a EA. O FC Barcelona teve uma temporada excepcional, conquistando novamente o título da competição nacional com 88 pontos e uma brilhante exibição de futebol ofensivo. Os blaugranas fizeram uma ótima temporada, e Raphinha desempenhou um papel significativo no sucesso da equipe de Hansi Flick. O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais”, publicou a liga.

¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA — LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025

Raphinha participou de 36 partidas no Campeonato Espanhol 2024/25. O brasileiro marcou 18 gols e deu 11 assistências. Segundo o SofaScore, ele precisou, em média, de 100 minutos para participar de um gol e foi o segundo jogador que mais criou grandes chances em toda a liga.

A premiação de melhor jogador da temporada tinha entre os indicados Lamine Yamal, Pedri e Robert Lewandowski, companheiros de Raphinha no Barça, além de Vini Jr., Kylian Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid. Também concorriam Isco (Real Betis) e Oihan Sancet (Athletic Bilbao).

Raphinha conquistou o prêmio de melhor jogador do mês de agosto, o primeiro da temporada, e também recebeu indicação ao prêmio em janeiro.

