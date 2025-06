A seleção que se classificou para a Copa do Mundo com hat-trick de atacante sem clube (Ali Olwan, atacante da Jordânia)

A Jordânia se classificou para sua primeira Copa do Mundo ao vencer Omã por 3 a 0, nessa quinta-feira (6/5), pela penúltima rodada das Eliminatórias da Ásia. O herói foi o atacante Ali Olwan, de 25 anos, que marcou os três gols no Estádio Sultan Qaboos, em Mascate, capital omanense.

Olwan abriu o placar cobrando pênalti, aos 48 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos cinco minutos, recebeu passe de três dedos de Yazan Al-Naimat e bateu de pé canhoto para fazer o segundo. Por fim, aos 18, tabelou com Musa Al-Taamari, ficou frente à baliza aberta e anotou o terceiro.

Com os três gols, Ali Olwan chegou a nove em 12 jogos nas Eliminatórias Asiáticas. Ele está empatado com o iraniano Mehdi Taremi (Inter de Milão) e abaixo do sul-coreano Heung-min Son (Tottenham), com 10, e do catari Almoez Ali (Al-Duhail), com 12.

Jordânia disputará a Copa do Mundo de 2026 (foto: Instagram/jordan.fa)

Artilheiro sem clube

Curiosamente, o camisa 9 da Jordânia se encontra sem clube. No dia 23 de maio, ele postou texto de despedida do Selangor FC, da Malásia.

“Meu contrato com o Selangor terminou. Gostaria de agradecer ao clube, ao corpo técnico, aos colegas jogadores e a todos os torcedores pelo grande apoio durante o período passado. Foi uma experiência incrível e eu estou grato por cada momento. Desejo tudo de bom”. Ali Olwan

Olwan começou a carreira no Al Jazeera, clube de seu país. Depois, transferiu-se para o Al-Shamal, do Catar, onde permaneceu por duas épocas e meia. Pela Seleção da Jordânia, o atacante soma 21 gols em 53 jogos.

A campanha da Jordânia

A Jordânia disputou até aqui 15 jogos nas Eliminatórias da AFC. São oito vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 32 gols marcados e 11 sofridos.

Na primeira fase, liderou o Grupo G, com 13 pontos – à frente da Arábia Saudita (13) no saldo de gols e de Tajiquistão (8) e Paquistão (0) na pontuação.

Na segunda fase, deu sequência ao bom desempenho e chegou ao 16º ponto com a vitória por 3 a 0 sobre Omã, mantendo-se na vice-liderança do Grupo B. A Coreia do Sul, primeira da chave, soma 19. Os dois têm vaga direta no Mundial.

Torcedores jordanos celebraram vaga na Copa (foto: Khalil MAZRAAWI / AFP)

O selecionado jordano é comandado pelo técnico marroquino Jamal Sellami, de 54 anos. Ele foi jogador de futebol, defendeu clubes como Raja Casablanca e Besiktas (Turquia) e disputou a Copa do Mundo de 1998.

Dois atletas do time nacional atuam no futebol europeu: o atacante Ahmad Assaf, do Rumelange, de Luxemburgo; e o meia Moussa Al-Tamari, do Rennes, da França.

Na terça-feira (10/6), às 15h15 (de Brasília), a Jordania fecha sua participação nas Eliminatórias diante do Iraque, no Estádio Internacional de Amã.

Os feitos no futebol

Antes da classificação ao Mundial, o feito mais notável da Jordânia no futebol havia sido o vice da Copa da Ásia de 2023. O time avançou como melhor terceiro, ganhou de Iraque, Tajiquistão e Coreia do Sul nos mata-matas e perdeu a final para o Catar.

Em 2013, o escrete jordano enfrentou o Uruguai na repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e acabou derrotado por 5 a 0 no placar agregado.

A localização na Ásia

A Jordânia tem 11,5 milhões de habitantes distribuídos em território de 89 mil quilômetros quadrados. A nação faz fronteira com Arábia Saudita, Iraque, Síria, Israel e Palestina.

Apesar da proximidade geográfica a países em guerra e a redutos de grupos terroristas, a Jordânia é considerada um lugar pacífico e menos propenso a conflitos. Sua capital, Amã, concentra 40% da população (cerca de 4,5 milhões de pessoas).

Amman, capital da Jordânia (foto: Jean Housen/Wikipedia Commons)

Os países já classificados à Copa do Mundo

Dez seleções já estão garantidas na Copa do Mundo de 2026: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Nova Zelândia.

Realizado em conjunto pelos países da América do Norte, o Mundial terá 48 equipes divididas em 12 grupos.

O primeiro e o segundo de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam aos 16 avos de final. O torneio ocorrerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Uefa (Europa) – 16 seleções

– 16 seleções CAF (África) – 9 seleções

– 9 seleções AFC (Ásia) – 8 seleções

– 8 seleções Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) – 6 seleções – incluindo os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá

– 6 seleções – incluindo os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá Conmebol (América do Sul) – 6 seleções

– 6 seleções OFC (Oceania) – 1 seleção

– 1 seleção Repescagem – 2 seleções

