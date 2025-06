CR7 decide, Portugal vira sobre Alemanha e vai à final da Liga das Nações (Cristiano Ronaldo em Alemanha x Portugal)

Nesta quarta-feira, Portugal venceu a Alemanha de virada por 2 a 1, pela semifinal da Liga das Nações, na Allianz Arena. A equipe de Cristiano Ronaldo, autor de um dos gols, busca o bicampeonato do torneio.

Campeão da edição de 2019, Portugal espera pelo vencedor do confronto entre Espanha e França, que duelam a partir das 16h (de Brasília) desta quinta-feira. A final está marcada para as 16h de domingo, na Allianz Arena.

Após a Liga das Nações, as duas seleções voltam a campo apenas em setembro, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias. No dia 4, às 15h45, a Alemanha visita a Eslovênia. Já Portugal duela com a Armênia no dia 6, às 13h, fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pela seleção alemã. Aos 19 minutos, Woltemade aproveitou rebote e bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Diogo Costa. Dois minutos depois, Goretzka chutou forte da entrada da área e o goleiro português evitou mais um gol.

A Alemanha abriu o placar aos três minutos da etapa complementar. Kimmich lançou para Wirtz, que cabeceou no canto direito. Aos 18, Portugal empatou. Após passe de Rúben Dias, Francisco Conceição fez grande jogada individual e bateu de longe para igualar o marcador.

Quatro minutos depois, Nuno Mendes cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo, que bateu de primeira e virou o placar. Aos 38, a Alemanha desperdiçou sua última chance na partida, com chute de Adeyemi no travessão.

A notícia CR7 decide, Portugal vira sobre Alemanha e vai à final da Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press