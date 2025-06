Lamine Yamal se torna o jogador mais valioso do mundo após renovação (Lamine Yamal, atacante do Barcelona)

De contrato renovado com o Barcelona até junho de 2031, Lamine Yamal se tornou o jogador mais valioso do mundo. O ponta espanhol de apenas 18 anos foi avaliado em aproximadamente R$ 2,5 bilhões, de acordo com a lista feita pelo Observatório do Futebol (CIES).

Mesmo ainda jovem, Yamal foi um dos destaques do Barcelona na temporada e se tornou um dos concorrentes a vencer a Bola de Ouro. Ao todo, foram 18 gols e 21 assistências em 55 jogos. Conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

O espanhol é quase um bilhão de reais mais valioso que o norueguês Erling Haaland, segundo colocado na lista do CIES. O centroavante de 24 anos do Manchester City é avaliado em R$ 1,5 bilhão.

Jude Bellingham (R$ 1,5 bilhão), do Real Madrid, Kylian Mbappé (R$ 1,24 bilhão), do Real Madrid, Jamal Musiala (R$ 997 milhões), do Bayern de Munique, Pedri (R$ 926 milhões), do Barcelona, Vinícius Júnior (840 milhões), do Real Madrid, Cole Palmer (R$ 815 milhões), do Chelsea, Julián Álvarez (R$ 812 milhões), do Atlético de Madrid, e Florian Wirtz (R$ 788 milhões), do Bayer Leverkusen, completam o top-10.

Brasileiros mais valiosos

Entre os brasileiros, atrás de Vinícius Júnior, aparecem Rodrygo (R$ 776 milhões), também do Real Madrid, na 11ª posição, Savinho (R$ 649 milhões), do Manchester City, na 22ª posição, Gabriel Martinelli (R$ 560 milhões), do Arsenal, na 41ª posição, Raphinha (R$ 532 milhões), do Barcelona, na 48ª posição, e Estêvão (R$ 531 milhões), do Palmeiras, na 49ª posição, dentro do top-50 dos jogadores mais valiosos do mundo.

Entre os 100 mais bem avaliados, Endrick (R$ 522 milhões), do Real Madrid, na 51ª posição, João Pedro (R$ 442 milhões), do Brighton, na 73ª posição, Lucas Beraldo (R$ 419 milhões), do PSG, na 81ª posição, Murillo (R$ 411 milhões), do Nottingham Forest, na 83ª posição, e Evanilson (R$ 394 milhões), do Bournemouth, na 90ª posição, completam a lista.

Fora da principais ligas

Por fim, apenas quatro jogadores do top-100 atuam fora das cinco principais ligas. Estêvão é o mais valioso e aparece na 49ª posição. Em seguida, aparecem Samuel Aghehowa (R$ 460 milhões), do Porto, na 65ª posição, e Viktor Gyokeres (R$ 465 milhões), do Sporting, na 67ª posição.

O colombiano Jhon Durán (R$ 373 milhões), do Al-Nassr, fecha a lista na 100ª posição.

A notícia Lamine Yamal se torna o jogador mais valioso do mundo após renovação foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press