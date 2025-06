Campeão da Champions, jogador do PSG venceu duas grandes ligas da Europa na temporada (Khvicha Kvaratskhelia, atacante do PSG)

Khvicha Kvaratskhelia se consagrou campeão da Champions League, nesse sábado (31/5), com o Paris Saint-Germain. Antes disso, ele alcançou um feito inédito: conquistar o título de duas ligas diferentes da Europa na mesma temporada.

Ainda com o PSG, o atacante, de 24 anos, levantou a taça de campeão francês no dia 24 de maio, após vitória por 3 a 0 em cima do Reims. Ele também conquistou o Campeonato Italiano no dia 23 de maio, após vitória do Napoli por 2 a 0 em cima do Cagliari.

Isso porque Kvaratskhelia jogou 17 jogos com a camisa do Napoli antes de se transferir para o time de Paris, em janeiro deste ano, por 70 milhões de euros (R$ 423 milhões na cotação da época). Por isso, é considerado campeão das duas ligas nacionais.

PSG campeão da Champions

O PSG se sagrou campeão da Champions League pela primeira vez na história neste sábado. Na final, o time francês goleou a Internazionale por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Khvicha Kvaratskhelia foi autor de um dos gols da vitória.

