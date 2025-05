crédito: No Ataque Internacional

Campeão da Champions, PSG vai enfrentar time brasileiro em poucos dias (Jogadores do PSG comemoram na final da Champions)

Campeão da Champions League neste sábado (31/5), o Paris Saint-Germain vai enfrentar um time brasileiro em poucos dias. Trata-se do Botafogo.

As equipes estão no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, a ser disputada entre junho e julho nos Estados Unidos.

PSG e Botafogo se enfrentam no dia 19 de junho (quinta-feira), a partir das 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia. O jogo vale pela segunda rodada da chave.

Além de PSG e Botafogo, o Grupo B do Mundial conta ainda com Seattle Sounders e o Atlético de Madrid.

PSG campeão da Champions

O PSG se sagrou campeão da Champions League pela primeira vez na história neste sábado. Na final, o time francês goleou a Internazionale por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Jogos do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes

1ª rodada

PSG x Atlético de Madrid – 15/6, às 16h

Botafogo x Seattle Sounders – 15/6, às 23h

2ª rodada

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – 19/6, às 19h

PSG x Botafogo – 19/6, às 22h

3ª rodada

Seattle Sounders x PSG – 23/6, às 16h

Atlético de Madrid x Botafogo – 23/6, às 16h

