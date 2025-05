Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro? Marcelo fala sobre possibilidade ()

Ex-companheiro de equipe do atacante português Cristiano Ronaldo, o ex-lateral-esquerdo brasileiro Marcelo falou sobre a possibilidade do atleta atuar no futebol brasileiro.

O ex-camisa 12 jogou ao lado do craque lusitano no Real Madrid de 2009 até 2018 e a dupla criou uma relação de amizade.

No Al-Nassr desde a temporada 2022/2023, o atacante para ser a grande estrela do futebol na Arábia Saudita. O contrato do atleta com o clube acaba em junho deste ano.

Alguns jornais apontam que o Super Mundial de Clubes pode contribuir para que o camisa 7 se transfira para outra equipe. Com isso, diferentes veículos de imprensa afirmaram que o jogador foi procurado por diversos clubes.

Cristiano chegou a ser especulado até mesmo nos times brasileiros na competição. Porém, dirigentes de Palmeiras e Flamengo disseram que não querem contar com Ronaldo.

Marcelo comentou uma possível transferência de Ronaldo para o futebol brasileiro e destacou que acha improvável que o camisa 7 jogue no país.

“Seria um prazer imenso ver um jogador do calibre do Cristiano jogando no Brasil, em qualquer time. Mas, na minha opinião, acho muito difícil. Ele nunca teve essa questão de jogador no Brasil. A gente não conversa sobre essas coisas. Eu, vendo de fora, acredito que não. Mas seria muito legal ter um jogador como o Cristiano no Brasil. Seria maravilhoso”, disse à TNT Sports.

“Ele sempre gostou (do Brasil).Sempre falava muito bem do Brasil. Já foi algumas vezes de férias para o Brasil. Sempre se ‘amarrou’ muito. Mas, não tem como saber”, adicionou.

Diretor do Al-Nassr acredita em permanência de Cristiano

O espanhol Fernando Hierro, diretor esportivo do Al-Nassr, disse que o clube quer renovar com Cristiano Ronaldo.

“Nós estamos conversando para renovar o contrato de Cristiano Ronaldo. Realmente esperamos que ele fique no Al-Nassr”, afirmou em entrevista recente.

Ele comentou notícias sobre o possível interesse de outros times na contratação do craque português.

“Todo dia um novo clube aparece na mídia. Uns 30 clubes interessados no Ronaldo, mas mantemos as nossas esperanças altas”, finalizou.

A notícia Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro? Marcelo fala sobre possibilidade foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque