Técnico de clube europeu aponta time da Série A como ‘favorito’ em grupo do Super Mundial (Niko Kova? apontou que Borussia e Fluminense são os favoritos no Grupo F )

O treinador croata Niko Kova?, do Borussia Dortmund, apontou que o Fluminense é um dos favoritos no Grupo F do Super Mundial de Clubes.

A chave é composta pelas duas equipes e Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul).

O técnico do time europeu exaltou o tricolor carioca e afirmou que Dortmund e Fluminense são os favoritos para assegurar classificação para as eliminatórias do torneio.

“Os times brasileiros são sempre de primeira linha e o Fluminense tem tido muito sucesso. Deve ser considerado favorito para avançar no grupo ao nosso lado (Borussia)”, disse em entrevista à Fifa.

O tricolor carioca vai estrear no Super Mundial contra o Borussia Dortmund. Os times se enfrentam em 17 de junho, às 13h (de Brasília), MetLife Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Mundial de Clubes da Fifa será realizado nos Estados Unidos. As partidas serão disputadas entre 14 de junho até 13 de julho. Além do Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo representam o Brasil na disputa.

