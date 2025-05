Com jogador da Seleção em campo, United perde para combinado da Ásia (Casemiro, em partida pelo Manchester United)

Com o volante Casemiro em campo, o Manchester United perdeu amistoso para o ASEAN All-Stars, um combinado de jogadores nascidos no sudeste asiático, por 1 a 0, no Estádio Bukit Jalil, na manhã desta quarta-feira (28/5), na Malásia. O único gol do jogo foi marcado por Maung Maung Lwin, aos 26 minutos do segundo tempo.

O United viveu momentos difíceis durante a temporada, o que ocasionou a demissão do técnico Erik ten Hag. Rúben Amorim assumiu o comando do time e melhorou o rendimento dos seus comandados. Apesar disso, o United perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham, por 1 a 0. No Campeonato Inglês, ficou na 15ª posição, com 42 pontos.

Seleção Brasileira

Casemiro foi uma das novidades da lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador (fora de casa) e Paraguai (em casa) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira vai estrear sob o comando de Ancelotti contra o Equador, fora de casa. As equipes se enfrentam em 5 de junho (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Depois, a delegação chega ao Brasil para encarar o Paraguai no dia 10 (terça-feira). A partida está marcada para 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das classificatórias ao Mundial.

Veja lista de convocados por Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Internazionale)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

