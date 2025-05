Lamine Yamal renova com o Barcelona até 2031 (Lamine Yamal, atacante do Barcelona)

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (27/5) a renovação de contrato de Lamine Yamal, de 17 anos. O novo vínculo do atacante espanhol será válido até junho de 2031.

Yamal foi revelado com apenas 15 anos, em abril de 2023. Desde então, o atacante se firmou como um dos melhores jogadores da Seleção Espanhola e do Barcelona. Na equipe catalã, o jovem forma um forte trio de ataque com o brasileiro Raphinha e Lewandowski.



Com apenas dois anos de carreira, Yamal já acumula 125 jogos, 29 gols e 43 assistências. Além disso, tem uma vasta galeria de títulos: dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e uma Eurocopa pela seleção.

Apesar de não serem divulgados valores sobre o novo vínculo, é provável que Yamal tenha recebido um aumento salarial do Barcelona. Seu antigo contrato, assinado quando o atacante tinha 15 anos, era válido até junho de 2026.

Além de Lamine Yamal, mais renovações!

O Barcelona também acertou a extensão do vínculo do atacante brasileiro Raphinha até 2028. Assim, o ataque da equipe catalã está confirmado para a próxima temporada, já que Lewandowski tem contrato válido até junho de 2026.



Peça fundamental para os títulos desta temporada, o técnico alemão Hansi Flick, também renovou o contrato com o Barcelona. Seu novo vínculo é válido até junho de 2027.

