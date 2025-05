crédito: No Ataque Internacional

Messi se junta a Suárez em time que vai disputar o Campeonato Uruguaio (Suárez e Messi anunciaram parceria em vídeo)

Astros do futebol mundial, o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez anunciaram parceria pela SAF do Deportivo LSM, clube que competirá na quarta divisão do Campeonato Uruguaio.

Fundada em 2021, a SAF levava apenas o nome de Suárez. Em anúncio nas redes sociais nesta terça-feira (27/5), o atacante de 38 anos explicou que Messi, seu companheiro no Inter Miami, se uniu ao projeto.

Assim, o clube que anteriormente se chamava Deportivo LS, em referência às iniciais do uruguaio, agora é Deportivo LSM, com a inicial de Messi completando a sigla.

Time de Messi e Suárez no Campeonato Uruguaio

Agora, a equipe dará os primeiros passos no futebol masculino profissional ao ingressar na Associação Uruguaia de Futebol. A partir da próxima temporada, o Deportivo LSM vai disputar a quarta divisão do Uruguai e terá o ex-jogador Álvaro Recoba como técnico.

O clube é sediado em Ciudad de la Costa, na Região Metropolitana de Montevidéu. Lá, no “Complexo Luis Suárez”, o time já conta com uma estrutura de oito hectares e um estádio para 1.400 pessoas.

