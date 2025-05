crédito: No Ataque Internacional

O único convocado por Ancelotti à Seleção que não está na Europa e nem no Brasil (Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira)

O atual elenco da Seleção Brasileira é composto por uma maioria de jogadores que atuam na Europa, onde os melhores do mundo estão. Outra parte dos atletas até jogam no Brasil. Mas um convocado por Carlo Ancelotti não está no Velho Continente e nem em solo nacional.

Dos 25 convocados, 17 atuam na Europa, ou seja, 68% dos nomes escolhidos pelo italiano estão no continente em que Ancelotti trabalhou durante toda a carreira. Já sete jogadores – 28 % – estão no futebol brasileiro. E um atleta está longe desses destinos mais “prováveis”.

O goleiro Bento é o único convocado por Ancelotti para defender a Seleção que não está no Brasil e nem na Europa. O atleta de 25 anos deixou o Athletico-PR em 2024 e rumou à Arábia Saudita para ser companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Bento, enquanto jogava no Athletico-PR (foto: Rafael Ribeiro/@CBF_Futebol)

Na meta do time saudita, Bento fez 49 partidas na temporada 2024/25 como titular absoluto. Antes disso, o goleiro havia feito 164 jogos pelo Furacão, clube que revelou o jogador em 2020.

Já pela Seleção Brasileira, Bento já atuou por quatro oportunidades, na ausência dos principais concorrentes: Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City.

O goleiro foi utilizado nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha, em março de 2024, e em duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Colômbia e Argentina, em março deste ano.

Veja lista de convocados por Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Internazionale)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

