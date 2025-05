Ex-técnico do Atlético, Milito tem novo clube: ‘Espero que seja uma linda história’ (Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético )

Ex-treinador do Atlético, Gabriel Milito chegou a Guadalajara nesta segunda-feira (26/5). O argentino de 44 anos será o novo técnico do Chivas, que terminou na 11ª colocação da última edição da Liga MX (Campeonato Mexicano).

“Muito obrigado por terem vindo (repórteres). Eperamos que seja uma linda história”, disse Milito, em desembarque no aeroporto internacional de Guadalajara.

Milito no Atlético

Milito deixou o Atlético em dezembro do ano passado, com 47,8% de aproveitamento. Vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o ex-zagueiro amargou 12 jogos sem vitórias nas últimas semanas no comando do grupo alvinegro, com oito derrotas e quatro empates neste recorte recente.

Pelo Galo, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro de 2025.

Números de Milito no Atlético

Jogos : 62

: 62 Vitórias : 23

: 23 Empates : 20

: 20 Derrotas : 19

: 19 Gols feitos : 85

: 85 Gols sofridos: 77

