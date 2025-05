crédito: No Ataque Internacional

Ex-técnico do Atlético conquista título e faz história no México (Toluca foi campeão da Liga MX)

Ex-técnico do Atlético, Antonio ‘Turco’ Mohamed conquistou a Liga MX com o Toluca ao vencer o América, por 2 a 0, nesse domingo (25/5), e entrou para uma seleta lista do futebol mexicano.

Luan García e Alexis Vega fizeram os gols da vitória do Toluca sobre o América, no Estádio Nemesio Díez. No primeiro jogo da final, os times empataram por 0 a 0.

Turco é o primeiro técnico estrangeiro a atingir o feito de conquistar títulos por quatro clubes diferentes (Tijuana, Monterrey, América e Toluca) no México.

Além dele, os mexicanos Ignacio Trellez (Zacatepec, Marte, Toluca e Cruz Azul) e Víctor Vucetich (León, Tecos, Pachuca e Monterrey) alcançaram tal marca.

Títulos de Turco Mohamed no México

Liga MX pelo Tijuana, em 2012

Liga MX pelo América, em 2014

Copa MX pelo Monterrey, em 2017

Liga MX pelo Monterrey, em 2019

Copa MX pelo Monterrey, em 2020

Liga MX pelo Toluca, em 2025

Passagem de Turco Mohamed pelo Atlético

O treinador foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2022 e trabalhou no alvinegro até julho daquele ano.

Mohamed comandou a equipe em 45 partidas, com 27 vitórias, 13 empates e cinco derrotas.

O argentino conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro pelo Galo.

